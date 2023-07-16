Akaryakıt zammı esnafı isyan ettirdi: 3 buçuk lira yakan bir araba bir anda beş lira yakmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Erdoğan'ın imzaladığı karar benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira zam getirirken ÖTV zamlı fiyatlar en çok taksici ve dolmuşçuluk yapan esnafın cebini yakacak.

Ankara'da taksi ve dolmuşçuluk yapan esnaf bu rekor zamma tepki gösterdi. Şoför esnafı tepkisini şu sözlerle ifade etti:

- Akaryakıt demek damardaki kan demek. Akşam yattık, sabah kalktık 6 lira zam gelmiş. Biz zaten para kazanamıyorduk. Git evinde yat arabanı çalıştırma ondan daha kârlı.

- Yedi kat cehennemin yedinci katına getiriyorlar bizi. Üzerimdeki gömlek 8 senelik bir gömlek. Hala aynı gömleği giymek zorundayım. Ben haftanın 7 günü 24 saati çalışıyorum.

"YAŞANTIMIZI YERİN DİBİNE SOKTULAR"

Ankara'da uzun yıllardır taksicilik yapan Soner:

Hafta sonları çalışan bir şoför olarak az önce gaz aldım, 80 liraya doldurmam gerekiyordu. 130 lira para verdim. Zamla birlikte 15 dakikada müşteri almamız gerekirken şimdi iki saat beklemek zorunda kalacağız. Yaşantımızı yerin dibine soktular. Yedi kat cehennemin yedinci katına getiriyorlar bizi. Emekli insanlar da geliyor ek iş yapıyorlar burada. Onların sigortası da söz konusu değil. Üzerimdeki gömlek 8 senelik bir gömlek. Hala aynı gömleği giymek zorundayım. Ben haftanın 7 günü 24 saati çalışıyorum.

"BUNUN BİR FRENİ YOK"

İsmini vermeyen bir taksici:

Son gelen akaryakıt zamları özellikle ticari araç sahiplerini çok etkiledi. Kazancımızı yakıta veriyoruz. Taksimetreye zam gelse bile gelen zam yakıt zammını karşılamayacak durumda. Devletin ticari araçlara indirimli yakıt vermesi lazım. Biz hizmet sektöründeyiz, hizmet ediyoruz. Seçim sonrası zamların geleceğini herkes biliyordu ama bu kadar bilmiyordu. 1 dolara sabitleyeceğiz diyorlardı ama 1 doları da geçti. Demek ki, bunun bir freni yok.

"CUMHURBAŞKANI'NA SORUYORUM CEBİNDEN Mİ VERİYOR PARAYI?"

Emekli olmasına karşın geçinemediği için taksicilik yapan kişi:

Zam zulüm her şey onlara ait. Ben 97 senesinde emekli olduğum zaman iki tane asgari ücret alıyordum. Şimdi benim aldığım para 8 bin 700 lira. Asgari ücret 11 bin lira. Benim 22 bin lira almam gerekiyordu. Ben evime üç beş kuruş ekmek parası götürebilmek için çalışıyorum. 40 bin liraya yakın devlet benim cebimden para çalıyor.

Cumhurbaşkanı yetkisiyle benim zammımı yüzde 25'e çıkartmış. Cumhurbaşkanı'na soruyorum cebinden mi veriyor parayı? Benim sigortadan 29 sene 3 gün hizmetim var. Bugün bir markete alışverişe git, bin liraya iki poşeti dolduramazsın. Geçene sene 25 liraya aldım fren balatası şu an 250 lira.

"ARABAYI ÇALIŞTIRMAMAK DAHA İYİ"

Dolmuş şoförü Erdal Katrancı:

Akşam yattık sabah kalktık 6 lira zam gelmiş. Biz zaten para kazanamıyorduk. Bir servis atacak şoför bulamıyoruz. Dolmuşta çalışan bir şoför para kazanamaz artık. Bu iş öldü. Git evinde yat arabanı çalıştırma ondan daha kârlı... 6 lastik 30 bin lira, mazota 1,5 lira para veriyorsun topladığın lira. Bir şoför 250'sini patrona mı versin, kendime mi alsın? Akşama kadar bir şoförün 300 lira masrafı var. Yarın bir gün bizler de kontak kapatırız. Bu arabayı çalıştırmamak daha iyi. Çalıştırdığın zaman zarar ediyorsun, çalıştırmadığın zaman kâr edersin.

“DOLMUŞ CAMİASI BİTTİ"

Ankara'da 14 senedir şoförlük yaptığı belirten Satılmış Aslan:

Akaryakıt demek damardaki kan demek. Nakliyeci, otobüs, tır, kamyon... Bunlar mazotla oluyor. Bizim dolmuş camiasını bitirdi. Eve ekmek götürme durumumuz zor. Ankara'da sadece toplu taşıma ucuz, bir simit 8 lira, çay 15 lira. Zam bize de çare değil ki. Bana 5, 10 lira zam verse geriye dön. Mazot zammı olmadıktan sonra anlamı kalmadı ki. Markette dün baktığım şeyi bugün değiştirmişler.

"NE EMEKLİ MAAŞINDAN BİR ŞEY GÖREBİLDİK"

Emekli olduğu halde dolmuş şoförlüğüne yapan kişi:

Çalıştığımızın hiçbir anlamı yok. Diğer malzemelere de zam gelecek. Böyle olursa arabayı çalıştırmanın anlamı yok. Emekliyim, ne emekli maaşından bir şey görebildik. Evimize 12,13 bin lira giriyor ama 7 bin lira ev kirası veriyorum. 4 çocuğum var onlara bakıyorum. Şu an kazanç yok mal sahiplerine para vermeye utanıyoruz.

"3 BUÇUK LİRA YAKAN ARABA BİR ANDA 5 LİRA YAKMAYA BAŞLADI"

Dolmuş şoförü Yunus Dinç:

Akşam 12, bire kadar burada çalıştık. Dün ani bir atak oldu bize. Bir, iki lira değil yedi lira zam geldi. Bize bir sürpriz oldu. Dün burada çalışıyorken acil çıkmak zorunda kaldım mazot aldım. Zam yeni geldi dediler, başka benzinliğe gittim. 26 lirada aldım o anda. Aldıktan sonra direkt oraya da zam geldi. 3 buçuk lira yakan bir araba bir anda 5 lira yakmaya başladı. Şu an mazot 33 lira, 10 liradan şu an kurtarmıyor. Gördüğünüz gibi tüm dolmuşlar burada yatıyor. Cumartesiden pazara bize kara haber oldu.

(Kaynak - ANKA)