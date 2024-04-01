Keçiören Belediyesi'nde Turgut Altınok afişi indirildi

Ökkeş Bölükbaşı
Keçiören Belediyesi'nde Turgut Altınok afişi indirildi
Mansur Yavaş'ın, zafer konuşmasında "müfteri" olmakla suçladığı eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un afişi, belediye binasından indirildi.

1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden, 2004 ve 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, 2024 mahalli seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

13.275 sandıkta, 4.304.874 seçmenin oy kullandığı Ankara'da, CHP'nin tekrardan aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş'ın aldığı %60,35'lik oya karşı %31,69'da kalıp seçimi kesin olmayan sonuçlara göre kaybeden Turgut Altınok'un afişi Keçiören Belediye binasından indirildi.

Mal varlığı hakkında "Biz emanetçisiyiz mülk Allah'ın" diyerek açıklamada bulunmayan, gelen tepkiler sonrası mal varlığı beyanında bulunan Altınok'un sahip olduğu gayrimenkuller ve Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddialar uzunca bir süre ülke gündemini işgal etmişti. Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde yaptığı zafer konuşmasında hakkında "Bu seçimin kaybedeni müfteri Turgut Altınok'tur" dediği eski Keçiören Belediye başkanının koltuğuna, kesin olmayan sonuçlara göre Keçiören'de kullanılan oyların %47,79'unu alan CHP'li aday Mesut Özarslan oturacak.

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