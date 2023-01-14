Keçiörengücü evinde berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Rizespor ile 1-1 berabere kalarak sahasında 2 puan bıraktı.
Ankara ekibi Metin İlhan ile penaltıdan bulduğu gol ile 69. dakikada 1-0 öne geçti.
Karadeniz temsilcisi ise gole karşılığını 76'da Y. Bolasie ile verdi. 1-1
Mücadelede başka gol olmayınca Ankara'da her iki tarafta sahadan birer puanla ayrıldı.
Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı Mehmet Türkmen yönetti.
Ankara Keçiörengücü, bu skorla 6. beraberliğini alarak puanını 33 yaptı.
Çaykur Rizespor ise puanını 31'e çıkardı.
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