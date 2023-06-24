Kedi dostu olan ve olmayan burçlar belli oldu

Kedileri daha çok seven, onlarla daha iyi anlaşan ve kedi dostu olmayan burçlar açıklandı.

Kedi dostu olan ve olmayan burçlar belli oldu

Sevimli ve çok tatlı hayvan dostlarından biri de kedidir. Bazı burçlar, kedilerle daha uyumlu ve anlayışlı olabilir. Bazı burçlar ise kedilerle pek anlaşamazlar.

Kedilerle en iyi anlaşan ve onları çok seven 3 burç var. Bunlar kova, terazi ve balıktır.

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün ve yaratıcı bir burçtur. Kediler de aynı şekilde özgür ruhlu ve meraklı hayvanlardır. Kova burcu, kedilerin bağımsızlığına saygı duyar ve onları sınırlamaz.

Terazi burcu, uyumlu ve zarif bir burçtur. Kediler de aynı şekilde uyumlu ve zarif hayvanlardır. Terazi burcu, kedilerin güzelliğine ve zarafetine hayran kalır ve onları şımartır.

Balık burcu, duygusal ve şefkatli bir burçtur. Kediler de aynı şekilde duygusal ve şefkatli hayvanlardır. Balık burcu, kedilerin duygularını anlar ve onlara sevgi gösterir.

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KEDİLERLE ANLAŞAMAYAN BURÇLAR

Gerçek Gündem'de yer alan bilgilere göre bazı burçlar ise kedilerle arası pek iyi değil. İkizler ve Oğlak burçları kedileri pek sevmez ve anlaşamazlar.

İkizler burçlarının sürekli konuşması, hareket etmesi ve ilgi istemesi, kedileri rahatsız eder. Ayrıca ikizler burçları, kararsız ve tutarsız olabilir. Bu da kedilerin güvenini zedeler. Kediler, ikizler burçlarının enerjisine ayak uydurmakta zorlanır.

Kediler, rahat ve keyifli bir yaşam sürmeyi sever. Oğlak burçlarının sürekli çalışması, plan yapması ve sorumluluk alması, kedileri sıkar. Ayrıca oğlak burçları, ciddi ve mesafeli olabilir. Bu da kedilerin sevgisini kazanmakta zorlanır. Kediler, oğlak burçlarının katılığına karşı gelir.

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