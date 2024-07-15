Kedi eve girecek yılanla boğuştu

12 Temmuz Cuma günü Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kara Çocuk' isimli kedi, yaşadığı evin penceresinde dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark etti.

Kedi, yılanın eve girmesini engellemek için kavgaya tutuştu. Önceki gün de evlerinde akrep yakalanan ev sahiplerinin durumu fark etmesiyle yılan yakalandı. 'Kara Çocuk' sayesinde yakalanan yılan vatandaşlar tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Evde oturdukları sırada aniden kedilerinin yüksek bir sesle miyavlamasıyla dışarı çıktıklarını söyleyen Sedat Soysal, "Dışarı çıktık, kediyle yılan kavga ediyorlar. Yerde bir yılan var ve kavga ediyorlar. Bırakmıyor camdan içeri girsin. Kedimiz 'Kara Çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi. Yani o kedinin sayesinde biz hepimiz bugün ayaktayız" dedi.