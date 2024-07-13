Kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA
Kedi kurtarma operasyonu

Bursa'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Alpay Sokak üzerinde bulunan apartman sakinleri havalandırma boşluğunda kedi sesi duydu.

Bir apartman sakini durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı.

Halat yardımı ile 10 metre derinliğe inen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Film sahnelerini aratmayan görüntüleri bir apartman sakini cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

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