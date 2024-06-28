Kedi nanesiyle coşan kediler güldürdü

Sosyal medya, bu sefer de kedilerin komik ve sevimli halleriyle dolup taştı. Kedi nanesi olarak bilinen catnip yiyen kedilerin videoları, izleyenlerin yüzünü güldürdü ve kısa sürede viral oldu. Hem büyük hem de küçük kedigillerin catnip karşısındaki tepkileri, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Catnip, kediler üzerinde eğlenceli ve bazen de tuhaf etkiler yaratan bir bitki olarak bilinir. Videolarda, kedilerin bu bitkiyi yedikten sonra kendilerinden geçtiği, yuvarlandığı, oyunlar oynadığı ve hatta bazı komik hareketler sergilediği görüldü. İzleyenler, bu sevimli anları paylaşarak arkadaşlarına da bu neşeli anları gösterdi.

Kedilerin doğal eğlence kaynağı olan catnip'in, hem kedilere hem de insanlara neşe kaynağı olması, sosyal medyada olumlu ve eğlenceli bir içerik olarak yer buldu.

Bu viral videolar, kedilerinin mutluluğunu ve eğlenceli anlarını paylaşmak isteyen kedi sahipleri için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.