Kedi nanesiyle coşan kediler güldürdü

Sena Özkan
Kedi nanesiyle coşan kediler güldürdü

Kedi nanesi yiyen kedilerin halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük küçük tüm kedigillerin catnip adı verilen kedi nanesi karşısında kendinden geçtiği anlar izleyenleri gülümsetti

Sosyal medya, bu sefer de kedilerin komik ve sevimli halleriyle dolup taştı. Kedi nanesi olarak bilinen catnip yiyen kedilerin videoları, izleyenlerin yüzünü güldürdü ve kısa sürede viral oldu. Hem büyük hem de küçük kedigillerin catnip karşısındaki tepkileri, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Catnip, kediler üzerinde eğlenceli ve bazen de tuhaf etkiler yaratan bir bitki olarak bilinir. Videolarda, kedilerin bu bitkiyi yedikten sonra kendilerinden geçtiği, yuvarlandığı, oyunlar oynadığı ve hatta bazı komik hareketler sergilediği görüldü. İzleyenler, bu sevimli anları paylaşarak arkadaşlarına da bu neşeli anları gösterdi.

ekran-resmi-2024-06-28-23-27-20.png

Kedilerin doğal eğlence kaynağı olan catnip'in, hem kedilere hem de insanlara neşe kaynağı olması, sosyal medyada olumlu ve eğlenceli bir içerik olarak yer buldu.

Bu viral videolar, kedilerinin mutluluğunu ve eğlenceli anlarını paylaşmak isteyen kedi sahipleri için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Son Haberler
Uçakta koltuk krizi. Yaşlı adamın isyanı güldürdü Video
Uçakta koltuk krizi. Yaşlı adamın isyanı güldürdü
Boynu kırılarak felç kalan tavuk sevgi ve ilgi ile iyileşti Video
Boynu kırılarak felç kalan tavuk sevgi ve ilgi ile iyileşti
Beşiktaş'ın acı günü Spor
Beşiktaş'ın acı günü
'Yabancılardan bir şey almama' eğitimi beğeni topladı Video
'Yabancılardan bir şey almama' eğitimi beğeni topladı
2 yaşındaki miniğin şaşırtan yeteneği Video
2 yaşındaki miniğin şaşırtan yeteneği
Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak Di Maria açıklaması Spor
Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak Di Maria açıklaması