29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kedi sahibinin elindeki aleti görünce şok geçirdi

Kedi sahibinin elindeki aleti görünce şok geçirdi

Bir kedi sahibi kadının, halılara dökülen tüyleri kolayca toplayabilen aletin tanıtımını yaptığı videoda, bir kedinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:45
Takip Et

Kedi sahibinin elindeki aleti görünce şok geçirdi. Dakikalarca gözlerini ayıramadı

Kedi sahibinin elindeki aleti görünce şok geçirdi
+
Aa
-

Halı üzerinde kedi tüylerini elindeki alet ile toplarken video çeken kadın, kedisinin komik tepkisiyle karşılaştı.Küçük kedi, sahibini elindeki aleti izlerken önce donup kaldı. Sonra ise gözünü aletin üzerinden bir saniye bile ayırmadı dikkatlice izledi.
 

Küçük kedinin, tüylerin kolay bir şekilde toplandığını gördüğü zamanki verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin elindeki alete şaşıran kedi, ağzı açık bir şekilde uzun süre ne olduğunu anlamaya çalıştı.O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İlker
29.11.2022 09:56
Asgari ücreti kendi hesaplarınızla belirlediğiniz enflasyon oranlarına göre revize etmek dışında bu ülke için bir planınız var mı ya da bu ülke icin nelerden vaz gecebiliyorsunuz onlardan bahsedin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
2
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İran: Basra Körfezi ülkelerinden birinin istihbarat ajanı gözaltına alındı
﻿İran: Basra Körfezi ülkelerinden birinin istihbarat ajanı gözaltına alındı
﻿İran: Basra Körfezi ülkelerinden birinin istihbarat ajanı gözaltına alındı
﻿Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 akademik personel alacak
﻿Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 akademik personel alacak
﻿Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 akademik personel alacak
﻿İran'da "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla tutuklanan futbolcu kefaletle serbest kaldı
﻿İran'da
﻿İran'da "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla tutuklanan futbolcu kefaletle serbest kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.