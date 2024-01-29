Kedi sahipleri dikkat

Veteriner hekimler, kedilerdeki koronavirüsün insanlara bulaşmadığını ancak mutasyona uğradığında ölümcül olabileceğini söyledi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, kedilerdeki koronavirüsün insanlardakinden çok daha eskiye dayandığını ve Türkiye’nin yanında Avrupa’da da sık görüldüğünü ifade etti.

“İNSANLARDAKİ GİBİ DEĞİL…”

Koronavirüsün, özellikle kalabalık ortamlarda yaşayan kediler arasında yayıldığını anlatan Arslan, “Ama insanlardaki gibi değil. İnsanlara geçmiyor. Sadece kediler arasında seyreden bir hastalık. Genellikle çok zor bir tedavisi var. Tedavi edilmediği takdirde hastalar genelde kaybediliyor” dedi. Prof. Dr. Arslan, kedilerdeki koronavirüs hastalığının nasıl ilerlediğini şöyle anlattı:

“Vücuttaki koronavirüsler, hayvanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık düştükçe virüs çoğalmaya ve hastalık yapmaya başlıyor. Bir süre sonra da belirtiler ortaya çıkıyor. Kuru tip ve ıslak tip diye adlandırdığımız iki tür koronavirüs var. İkisi de tedavi edilmezse çok ciddi hayvan kayıplarına yol açıyor. Virüsler vücuda girdikten sonra mide ve bağırsak sistemine etki ediyor. Eğer virüsler burada değişikliğe uğrarsa FIP veya koronavirüs hastalığı meydana geliyor.”

“İLAÇLAR, ÜLKEMİZDE RUHSAT ALMAMIŞ"

Kedilerde koronavirüs tedavisinin zorluğunu ve hastanın durumuna göre tedavi planının belirlendiğini vurgulayan Prof. Arslan, tedavi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Hastalığın ‘sitokin fırtınası’ dediğimiz ilk evresinde, bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar veriliyor. İleri evrelerde ise bağışıklık azaldığı için insanlarda olduğu gibi destekleyici tedaviler yapılıyor. Yurtdışından getirilen bazı ilaçlar var, bunlar kullanılıyor. Ne yazık ki, bu ilaçlar ülkemizde ruhsat almamış. Biraz başarı sağlayan ilaçlar var. Ülkemizde, kedilerde virüslere karşı ruhsatlı, etkin olarak kullanılabilen ilaç yok. Veterinerler bu konuda sıkıntı yaşıyor.”

“SİNİR VE SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZUYOR”

Fatih Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Kırmızı da koronavirüsün kedilerden insanlara geçmediğini belirterek, sokak hayvanlarının çoğunun bu virüsü taşıdığına işaret etti. Bazı testlerle sahipli hayvanlardaki koronavirüsü saptayabildiklerini söyleyen Kırmızı, “Fakat FIP’in nedeni olan koronavirüs eğer mutasyona uğramazsa, yani kedinin vücudunda kalırsa hayvan ölene kadar ona zarar vermeden durabiliyor. Ölümcül olanı bu virüsün vücutta mutasyona uğrayıp FIP’e dönüşmesi. Yani sinir ve sindirim sistemini bozması. Bu mutasyona uğradıktan sonra 1 ila 2 ay içinde durum kötüleşmeye başlıyor ve hastalığın seyri değişiyor” diye konuştu.