Kedi tırnağı otu neye iyi geliyor?

Vücuda rahatlık veren kedi tırnağı otunun faydaları dikkat çekti. Kedi tırnağı otuyla ilgili detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kedi tırnağı otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Vücuda rahatlık veren kedi tırnağı otunun faydaları dikkat çekti. Kedi tırnağı otuyla ilgili detaylar…

KEDİ TIRNAĞI OTU NEDİR?

Bir çeşit çalıdır. Fransa'da ve ülkemizin Akdeniz bölgesinde yetişir. Yemişi nohuttan büyüktür.

Turşusu yapılır. Kökünün kabukları kullanılır.

KEDİ TIRNAĞI OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür, vücuda rahatlık verir. İştah açar.

-Skorbüt tedavisinde kullanılır.

- Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi tırnağı otunda olacaktır.

-Bedeni rahatlattığı için ki bu otun huzursuz bacak sendromunu da iyileştirdiği bilinmektedir.

-Panik atak gibi ciddi ruhsal problemlerin tedavisinde de ot kullanılır. Öncelikle beyni sonrasında ise bedeni sakinleştirir.

- Otu kan basıncını dengeler. Böylece stres ve kaygı da ortadan kalkar.

-Kalp ve damar sağlığını korumada da etkilidir. Kan damarlarının daha da güçlü olmasını sağlar. Yüksek tansiyonu düşürerek, sizi daha sağlıklı günlere götürür.

-Regl sancılarını ve ağrılarını dindirmek için de otu faydalı olacaktır. Kedi otunun bu özelliği sayesinde ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız kalmayacaktır.

-Ağrı kesici özelliği baş ve kas ağrıları için de etkili olmaktadır. Otu baş ağrısını, kemik ve eklem ağrısını hafifleterek yok edecektir. Böylece sorunsuz ve dinç bir gün sizi bekliyor olacaktır.

-Migren şikayetleriniz bir türlü sona ermediyse, şifası bu otun çayında gizli olabilir.

-Otu nefes darlığı ve nefes almada zorlanma gibi problemleri de çözücü etkiye sahiptir.

KEDİ TIRNAĞI OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NEYE İYİ GELİR?

Kedi tırnağı otu çayını demlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kedi tırnağı otu çayını marketlerden hazır aldıysanız, 1 fincan sıcak suyun içinde 5 dakika kadar demleyin ve ılıtın. Gün içinde tüketebilirsiniz. Uyku problemleri için uykudan 30 dakika önce içmeniz tavsiye edilir.

Kedi tırnağı otu toz veya kök olarak demlemek istediğinizde ise; 1 tatlı kaşığı Kedi tırnağı otunu 1 fincan içme suyu ile 8 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan Kedi tırnağı otunu dinlendirmeye bırakın.

İçme sıcaklığına geldiğinde gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketebilirsiniz. Tadını sert bulanlar için bir dilim limon eklemeyi önereceğiz.

Böylece kalp sağlığını koruyup ağrılarınızı dindirmiş olabilirsiniz.

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