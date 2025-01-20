Kedi ve tilkinin yemek kavgasını kedi kazandı

Kaynak: İHA
Kedi ve tilkinin yemek kavgasını kedi kazandı

Bayburt şehir merkezine gelen bir tilki, açlık nedeniyle çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından beslenmek istendi. Peynir, zeytin ve ekmekle beslenmeye çalışılan tilki, ilginç bir karşılaşma yaşadı.

O anları gören bir kedi, tilkinin yemeğini kendi yemeğiyle paylaşmak istemedi ve patileriyle tilkiye müdahale etti. Kedi, tilkinin yediği yemeği almak için patileriyle onu iterek mücadeleye girişti.

SEVİMLİ MÜCADELE CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Bir vatandaş, kedinin ve tilkinin sevimli yemek kavgasını cep telefonuyla kaydederek bu anı ölümsüzleştirdi. Kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yemek kavgasının sonunda kedi, geri adım atmayarak tilkiye karşı galip gelerek yemeğini kazandı.

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