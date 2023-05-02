Evinizde baktığınız patili dostlarınız kedilerin sağlığı için bazı bitki ve çiçekleri etrafta bulundurmamanız gerekiyor. Peki, kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?

KEDİ OLAN EVLERDE HANGİ BİTKİLERİN BULUNDURULMAMASI GEREKİYOR?

Salon sarmaşıkları, kolay bakılabilir olması ve hoş bir görüntü yaratması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak, bu bitkilerde de kediler için zehir bulunuyor. Eğer kediniz, sarmaşıktan bir parçayı yutarsa; şişlik, yanma, kusma gibi belirtilerle karşı karşıya kalabilir.

Kalanço bitkisinin içerdiği toksinler, kedilerde kusma ve ishal gibi reaksiyonlara neden olmasının yanı sıra kalp ritminde bozulma, nöbet ve bayılma gibi ağır belirtiler de ortaya çıkarabiliyor.

Diğer adı monstrea deliciosa olan deve tabanı, evlerde en çok tercih edilen bitkiler arasında. Ancak; içerisindeki kalsiyum oksalatlar, kediler için zehirli. Temas, ısırma, çiğneme ve bazen de yutma durumlarında kedinizin ağzında yanma ve şişme ile başlayan belirtiler salyalanma ve kusmaya kadar gidebilir.

Güzel görüntüsünün altında tehlikeler barındıran bir diğer bitki ise zambak. Bitkinin tümü kediler için zehir taşındığı için, ufak bir ısırık bile zehirlenmeye yol açabilir. Üstelik, kısa süre içinde tedavi edilmez ise ölümle bile sonuçlanabilir. İlk başta şiddetli olan belirtiler zamanla azalsa da, böbrek yetmezliği ortaya çıkmış olabilir ve bu durum, 7 gün içinde ölüme kadar gidebilir.

Tıbbi özellikleri sebebiyle sıkça tercih edilen ancak bazı insan kan gruplarında bile zehirli olabilen aloe vera, kediler için de oldukça tehlikeli. İçerisinde bulunan saponinler ve antrakinonlar, yukarıda bahsettiğimiz diğer zehirlenme semptomlarına neden olabiliyor. İç mekanlarda kullanımı yaygın olan kauçuk, otoburların onları yememesi için toksin ve enzim salgılar.

İç mekanlarda kullanımı yaygın olan kauçuk, otoburların onları yememesi için toksin ve enzim salgılar. Bu nedenle, bitkinin herhangi bir bölgesi ısırıldığında çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir.

Şans, bolluk ve bereket getirdiği inancıyla tercih edilen yeşim bitkisi (crassula ovata), yalnızca kediler için değil; köpekler ve atlar için de zehirli bir bitki. Yutulduğunda; uyuşma, kusma, denge kaybı ve depresyon ile başlayan belirtililer zamanla artabiliyor.

Patili dostlarımız için zehirli olan bir diğer bitki ise, yumruları ve gövde kısımları başta olmak üzere tüm kısımları toksisite içeren Begonya. İçerdiği fazla miktardaki oksalat kristali; toksikasyona neden olarak karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hatta, ölümle dahi sonuçlanabilir.

Laleler, solunum yetmezliği ve taşikardi dahil olmak üzere ciddi belirtiler ortaya çıkarabilir. Laleler, özellikle soğan kısmında içerdikleri toksik maddelerle; taşikardi, ritim bozukluğu ve solunum yetmezliğine kadar uzanan semptomlara neden olabilir.

Kasımpatılar, içerdiği tahriş edicilerle kedinize zarar verebilir. Geleneksel bahçe bitkilerinden biri olan kasımpatı ya da bir diğer adıyla krizantem çiçeği; içerisinde bulunan seskiterpan lakton, piretrin ve diğer tahriş ediciler sebebiyle kedilerde; salya akıtma, ishal, kusma, denge kaybı, deri tahrişi gibi belirtilere sebep olabilir.