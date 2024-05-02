Maganda gelin ve damat silahla havaya ateş açarak kutlama yaptı

Kaynak: İHA
Maganda gelin ve damat silahla havaya ateş açarak kutlama yaptı
Karabük'teki düğünde gelin ve damat havaya silahla ateş açtı, faciadan dönüldü

Karabük'te düzenlenen bir düğünde gelin ve damat, silahla havaya ateş açarak büyük bir faciadan dönüldü. Gelinin silahı doğrultmakta zorlandığı görülen anlar, kameraya yansıdı.

Görüntülerde, düğün alanında eğlenen davetliler arasında gelin ve damatın silahla havaya ateş açtığı görülüyor. Ancak gelinin silahı doğrultmakta zorlandığı ve bir süre uğraştıktan sonra ateş ettiği görülüyor. Neyse ki, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadan olay büyük bir faciadan dönüldü.

Silahla havaya ateş açma geleneği, ülkemizde özellikle düğünlerde sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, bu tür olayların kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi büyük tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle, silah kullanımıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması ve bu tür eylemlerin kontrollü bir şekilde yapılması önem taşıyor.

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