Kedileri poşette ölüme terk ettiler

Kaynak: İHA
Kedileri poşette ölüme terk ettiler

Hakkari'de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren veteriner ekipleri, Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.

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