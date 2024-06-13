Kedinin bağırma şekli sosyal medyada gündem oldu: "Allahım"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kedinin bağırma şekli sosyal medyada gündem oldu: "Allahım"

Bir sosyal medya kullanıcısı, kedisinin balkonda bağırdığı anları kayda alıp "Kedim sıcaktan kafayı yedi, Allahım diye bağırıyor" açıklamasıyla paylaştı. Kedinin sesi, izleyenleri güldürdü ve video kısa sürede gündem oldu.

Sıcak yaz günlerinin ilginç olaylarından biri sosyal medyada ilgi gördü. Bir kullanıcı, kedisinin balkonda bağırdığı anları kayda alarak paylaşım yaptı. Kedinin çıkardığı sesin "Allahım" kelimesine benzediğini belirten kullanıcı, videoyu "Kedim sıcaktan kafayı yedi, Allahım diye bağırıyor" açıklamasıyla paylaştı.

Kısa sürede beğeni ve yorum alan video, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı. Kedinin sesinin gerçekten "Allahım" kelimesine benzemesi, birçok kişi tarafından esprili bir şekilde yorumlandı.

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