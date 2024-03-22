Kefenin cebi yoktur atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kefenin cebi yoktur atasözünün anlamı nedir?
Kefenin cebi yoktur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kefenin cebi yoktur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların öldükten sonra dünyevi mal ve mülklerini yanlarında götüremeyeceklerini anlatmak için kullanılmaktadır.

İnsanların dünyada sahip oldukları zenginliğin, makam ve mevkinin ölüm sonrası kendilerine bir fayda sağlamayacağını anlatmak amacıyla da kullanılır.

İnsanların ahlaki değerlere ve insan ilişkilerine daha çok önem vermeleri gerektiği öğütlemektedir.

KEFENİN CEBİ YOKTUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kefenin cebi yoktur, şu çocuklarının rızkını saklayıp durma."

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