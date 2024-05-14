Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldürdü

Kaynak: DHA
Kefil olduğu arkadaşını, borçlarını ödemediği gerekçesiyle öldürdü
Denizli Çardak’ta, kredi çekerken kefil olduğu arkadaşını, borcunu ödemeyince evine haciz gelmesi nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldüren Cihat Arman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi'nde hayvanlarını arazide otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile meslektaşı Osman Eren arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cihat Arman, ruhsatsız tüfeğiyle Osman Eren'i karnından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman Eren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cihat Arman ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

BORÇLARINI ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜ

Arman'ın, bankadan kredi çeken arkadaşı Eren'e kefil olduğu, ancak borcun ödenmemesi sebebiyle evine haciz geldiği için iki ismin bir süredir kavgalı oldukları belirtildi.

Öte yandan jandarmadaki işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edilen Arman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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