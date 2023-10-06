Kefsel öğretmen artık öğrencilerini duyabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremleri öncesinde kulaklarında yaşadığı işitme kaybı nedeniyle tedavi gören depremlerle birlikte ise tedavisini yarıda bırakarak bir süreliğine kent dışına çıkış yapan Kefsel Şanal öğretmenin işitme kaybı biyonik kulak operasyonla giderildi.

4 yıldır Malatya’da görev yapan, 38 yaşındaki Kefsel Şanal’ın önce sağ kulağında işitme kaybı meydana geldi. Uzman cerrah Prof. Dr. Erkan Karataş tarafından Sağlık Bakanlığının erişkin işitme kayıplı hastalara tanıdığı tek kulağa biyonik kulak operasyonu ile işitme kaybı tamamen ortada kalkan Kefsel öğretmen bu kez sol kulağında işitme kaybı yaşadı.

Sağlık Bakanlığı, Kefsel Şanal’ın bir kez daha biyonik kulak operasyonu geçirmesi için özel bir izin verdi. Deprem nedeniyle tedavisi yarım kalan Şanal, 7,5 ay sonra döndüğü Malatya’da özel bir hastanede Prof. Dr. Erkan Karataş tarafından ameliyat edildi. Yapılan ikinci bir operasyonla işetme kaybı giderilen Kefsel öğretmen, şimdilerde öğrencileri ile bir arada olmanın mutluğunu yaşıyor.

"YILLAR İÇERİSİNDE İLERLEMİŞ"

Operasyonlara ilişkin değerlendirmeler de bulunan Prof. Dr. Erkan Karataş, Kefser Şanal’a koklera implantasyon yani biyonik kulak operasyonu yaptıklarını ifade ederek, “İki yıl önce aynı operasyonu sağ kulağına gerçekleştirmiştik. Eskiden bu cihazlar büyük ve kabloluydu ama şimdi görünmeyecek şekilde mıknatıslı ve kablosuz. Hastamız öğretmen ve daha önceden işitmesi mevcut ancak yıllar içerisinde genetik nedenlerden dolayı işitme kaybı başlamış ve ilerlemiş.

İşitme cihazı kullanmış ama belirli bir işitme seviyesine kadar etkili. Hastamız cihaz kullanıyordu ama işitme kaybı çok ileri olduğu için cihaz yetersiz kalmış ve konuşması da bozulmuştu. Biz bunu biyonik kulak adayı olarak değerlendirdik.

Sağlık Bakanlığı hastalarımızda bir kulak için bu ameliyatı yapmamıza izin veriyor. Sağ kulağına iki yıl önce biyonik kulak operasyonunu uyguladık. Oldukça başarılı bir operasyon oldu. Kulağı ve konuşması düzeldi. Diğer kulağında da benzer bir sorun vardı.

Öğretmen olduğu için bu özel durumunu Sağlık Bakanlığı’na bildirdik ve biyonik kulak operasyonu hakkı tanındı” dedi.

"TEKRAR MUTLU BİR İNSAN OLDUM"

Yazıhan Durucasu İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yaptığını belirterek mesleğini sürdürebileceği için mutlu olduğunu kaydeden Kefsel Şanal öğretmen ise, “İyi ki hocamla tanıştık. İşitme kaybı yaşadığım dönemde mesleğimi ve günlük yaşantımı devam ettiremeyeceğim için çok üzülmüştüm.

Erkan Hoca önce sağ sonra sol kulağıma gerekli işlemleri yaptı. Tekrar mutlu bir insan oldum. Günlük yaşantımı devam ettirebiliyorum, öğrencilerimle bir aradayım.

Depremden sonra Mersin’e gittik ama okullar açılınca geri geldik. Burada görevime devam ediyorum. Şu anda gayet iyiyim. Ameliyat sonrası bir sıkıntı olmadı. Tekrar duymak ve konuşmak çok büyük bir şans” diye konuştu.