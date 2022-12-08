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Enfeksiyonları öldürüyor. Tümör hücrelerine kılıç çekiyor. Adeta şifa saçıyor

Baharat olarak kullanılan kekiğin faydaları oldukça güçlü. Kekik, tümör hücrelerini öldürüyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:14
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Keki suyunun faydaları neler? Keki suyu enfeksiyonları öldürüyor. Şifa kaynağı

Enfeksiyonları öldürüyor. Tümör hücrelerine kılıç çekiyor. Adeta şifa saçıyor
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Kekik hem yemeklerde kullanılıyor hem de çay olarak tüketiliyor. Cilt bakımından iç sağlığa kadar birçok faydası bulunuyor. Kekik suyunun ise nasıl tükedilğini merak konusu oldu.

Isıya maruz kalan kekik yaprakları ortaya bir buhar çıkartır. Çıkan bu buhar tekrardan sıvıya dönüştürülür ve kekik suyu ortaya çıkar. Kekik suyu, öz suyun içme suyuyla seyreltilerek tüketilir.

Kekik suyu antiseptik özelliğe sahiptir. Doğru miktarlarda tüketildiği zaman antiseptik özelliği vücuttaki iltihapların kurutulmasına yardımcı olur.

FAYDALARI

Tümörlü hücreleri öldürüp, iyileştiriyor.

Sindirim sistemine iyi geliyor.

Yağ yakımını hızlandırıyor.

Saça parlaklık ve canlılık kazandırır.

Kansere karşı da tüketilir.

Vücudun toksinlerden arınmasını ve temizlenmesini sağlar.

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