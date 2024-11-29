Kekik ve biberiye kansere şifa oluyor mu? Uzmanlar açıklıyor...

Son yıllarda, doğal bitkilerin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar büyük ilgi görüyor. Özellikle kekik ve biberiyenin kansere karşı koruyucu etkileri üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Peki, bu bitkiler gerçekten kansere şifa olabilir mi? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

2019 yılında, International Journal of Molecular Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırma, kekiğin anti-tümör etkilerini inceledi. Fareler üzerinde yapılan bu çalışmada, kekik içeren iki farklı konsantrasyonun, kontrol gruplarına kıyasla tümör hacmini %85 oranında azalttığı gözlemlendi.

Ayrıca, tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 düşüş kaydedildi. Araştırmacılar, kekiğin içeriğinde bulunan terpenoid adı verilen antioksidan özelliklere sahip fitokimyasalların bu etkileri sağladığını belirtiyor.

Kansas Üniversitesi'nde bir proje yürüten araştırmacı J. Scott Smith, kekiğin ve biberiyenin heterosiklik aminler (HCA'lar) olarak bilinen kanserojen maddelere karşı güçlü bir koruyucu etkisi olduğunu keşfetti. Smith'in çalışması, yemeğe biberiye özleri eklemenin HCA gibi kanserojen maddeleri %30 ila %100 oranında azaltabileceğini gösterdi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar ise, biberiyede bulunan karnosol adlı fitokimyasalın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kanserle ilgili hormon üretimini azalttığını ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığını belirtiyor. 2014 yılında PLOS One dergisinde yayınlanan bir araştırma, ağızdan alınan biberiye özünün farelerde tümör büyümesini %46 oranında azalttığını ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KEKİK VE BİBERİYE KULLANIMI

Beslenme uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kekik ve biberiyenin kansere karşı koruyucu etkilerinin yanı sıra genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğunu vurguluyor. Dr. Aktaş, "Bu bitkiler, antioksidan bakımından zengin oldukları için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur" diyor.

Ayrıca, bitkisel tedavi uzmanı Dr. Mehmet Özkan, kekik ve biberiyenin düzenli tüketiminin kanser riskini azaltabileceğini belirtiyor. Dr. Özkan, "Bu bitkiler, doğal antioksidanlar içerir ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir" şeklinde açıklıyor.

DOĞAL KORUYUCULAR OLARAK KEKİK VE BİBERİYE

Kekik ve biberiyenin kansere karşı koruyucu etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu bitkilerin sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu gösterdi.