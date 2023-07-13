Kel olduğu ortaya çıkan damadı düğünde gelinin ailesi tekme tokat dövdü

Hindistan'da düğün sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat, gelinin ailesi tarafından tekme tokat dayak yedi. Yok mu bu garibana saç ektirecek bir hayırsever?

Kel olduğu ortaya çıkan damadı düğünde gelinin ailesi tekme tokat dövdü

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, düğün töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat, gelin ailesi tarafından dövüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, damadın gelin ailesi tarafından acımasızca dövüldüğünü gösteriyor. Videoda, aile üyelerinin damada sözlü hakaretler ettikleri de duyulabiliyor. Videoda ayrıca aile üyelerinin damada sözlü hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.

KEL OLDUĞUNU GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Damat, Gaya'nın Iqbalpur bölgesinde yaşayan ve ikinci bir evlilik için Bajaura köyüne giden bir kişiydi. Tören sırasında damat, kel olduğunu gizlemek için bir peruk kullanmayı denedi. Ancak gelinin ailesi, damadın kel olduğundan şüphelenerek saçlarını çekmeye başladı. Genç adam özür diledi, ancak gelinin ailesi ikinci bir şans vermedi.kel.jpg

kel.jpg

DAMAT GELİNİN AİLESİ TARAFINDAN TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videoda, damat gelinin ailesi tarafından şiddetli bir şekilde dövülüyor. Damat ellerini katlayarak aile üyelerinden merhamet dilense de, gelinin ailesi hiçbir şekilde acıma göstermedi ve dövmeye devam etti.

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Erdoğan'ın borçlanma yetkisi 3 kat artırıldı Siyaset
Erdoğan'ın borçlanma yetkisi 3 kat artırıldı
Samsun'da 5 ev daha tahliye edildi Güncel
Samsun'da 5 ev daha tahliye edildi
IMF: Küresel ekonomi karışık bir tablo çiziyor Ekonomi
IMF: Küresel ekonomi karışık bir tablo çiziyor
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir Magazin
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama Güncel
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
AYM, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti Güncel
AYM, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti
Bakasetas'tan sözleşme açıklaması Spor
Bakasetas'tan sözleşme açıklaması