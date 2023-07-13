Kel olduğu ortaya çıkan damadı düğünde gelinin ailesi tekme tokat dövdü

Hindistan'ın Bihar'ın Gaya bölgesinde, düğün töreni sırasında kel olduğu ortaya çıkan bir damat, gelin ailesi tarafından dövüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, damadın gelin ailesi tarafından acımasızca dövüldüğünü gösteriyor. Videoda, aile üyelerinin damada sözlü hakaretler ettikleri de duyulabiliyor. Videoda ayrıca aile üyelerinin damada sözlü hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.

KEL OLDUĞUNU GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Damat, Gaya'nın Iqbalpur bölgesinde yaşayan ve ikinci bir evlilik için Bajaura köyüne giden bir kişiydi. Tören sırasında damat, kel olduğunu gizlemek için bir peruk kullanmayı denedi. Ancak gelinin ailesi, damadın kel olduğundan şüphelenerek saçlarını çekmeye başladı. Genç adam özür diledi, ancak gelinin ailesi ikinci bir şans vermedi.

DAMAT GELİNİN AİLESİ TARAFINDAN TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videoda, damat gelinin ailesi tarafından şiddetli bir şekilde dövülüyor. Damat ellerini katlayarak aile üyelerinden merhamet dilense de, gelinin ailesi hiçbir şekilde acıma göstermedi ve dövmeye devam etti.