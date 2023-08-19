Kel yapan içecekler ortaya çıktı. Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat

Uzmanlar, sık tüketilen bazı içeceklerin kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını açıkladı. Saç dökülmesi sorunu yaşayanların uzak durması gereken içecekler ortaya çıktı.

Kel yapan içecekler ortaya çıktı. Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat

Editör: Murat Öztürk

Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği bildirildi. Yapılan araştırmalar bazı içeceklerin kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını ortaya çıkardı.

İŞTE KEL YAPAN İÇECEKLER…

Yapılan araştırmalar sonucunda kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi ürünlerin saç dökülmesinin ana nedeni olduğu bildirildi.

Diğer yandan, şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığının altı çizildi.

Ayrıca saç dökülmesinin yanı sıra şekerli içecek tüketenlerde depresyon ve anksiyetenin daha çok görüldüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, günde üç gazlı içecek tüketenlerin yaklaşık yüzde 25 daha fazla depresyon riskine sahip olduğunu dile getirdi.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir.

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Yılda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi uzman yardımı alınmasını gerektirebilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.

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