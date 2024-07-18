Kelebek çalmak için Rusya'dan geldi. 1472 tane yakalandı rekor ceza kesildi

Rusya'dan geldi, yanında kelebek yakalamak için her şey vardı. Elazığ bölgesinde dolaşan Rus yüzlece kelebeği yanında getirdiği aparatla yakaladı. Hepsini de dosyaladı. İhbar üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri işte o Rus biyokaçakçının peşine düştü. Kolluk kuvvetlerinden de destek alan DMKP ekipleri kelebek avcısı Rus'u Elazığ'da yakaladı. Otomobil arandı ekipler dosyalanmış yüzlerce kelebekle karşılaştı. O kelebekler sayısdı tam 1472 kelebek çıktı.

BİNLERCE CEZA KESİLDİ

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yakalan Rus uyruklu şahısa 387 Bin 141 lira idari para cezası kesti.

DMKP olayı sosyal medya üzerinden "Biyokaçakçılara yine göz actırmadık" başlıyla paylaştı. İşte o paylaşım:

"Elazığ’da kolluk kuvvetleri ile birlikte Rus uyruklu bir şahsın aracında yaptığımız incelemede 1472 adet farklı türde kelebek ve 9 adet kelebek yakalama ekipmanı ele geçirilerek 387.141 TL idari yaptırım uyguladık."