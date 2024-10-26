Kelebekler kadınların mücadelesine güç katıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kelebekler kadınların mücadelesine güç katıyor

15 sanatçının yer aldığı kolektif bir sanat projesi olan Cansiparane sergisi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 21 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında Gama Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

KELEBEKLERİN MÜCADELESİNDEN DOĞAN DUYGUDAŞLIK

Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

sergi3.jpeg

15 sanatçının yer aldığı sergi, Mirabal Kardeşlerin Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur mücadelenin sembolü olarak 25 parça eserden oluşuyor. Bireysel ve kolektif direnişin gücünü zarif bir estetikle birleştiren eserlerde kelebeklerin kanat çırpışları, kadınların toplumsal değişim ve mücadeledeki rolüne ve etkisine bir gönderme yapıyor.

MİRABEL KARDEŞLERDEN BUGÜNE

Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

sergi2.jpeg

Gözde Tolan’ın liderliğindeki sergi, bir sanat etkinliğinden daha fazlasını sunarak ziyaretçilerini toplumsal hafızanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Adalet ve eşitlik arayışında yankılanan sessiz bir çığlığın dönüşümünü simgelerken, herkesi kadınların evrensel mücadelesinden ilham alarak kendi sesini bulmaya davet ediyor.

sergi4.jpeg

SERGİ DETAYLARI VE ZİYARET SAATLERİ

Sergi Alanı: 42 Maslak AVM, 5. Kat, Galeri 6

Adres: Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Sarıyer / İstanbul

Tarih: 21 Kasım-21 Aralık 2024

Ziyaret saatleri: Pazar günleri hariç 12:00-22:00 arası

Son Haberler
İsrail Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
İsrail Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! AKP'nin son oy oranı bakın ne kadara düşmüş
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! AKP'nin son oy oranı bakın ne kadara düşmüş
Ekmek teknesinde öldü
Ekmek teknesinde öldü
realme, yapay zeka destekli yeni amiral gemisi GT 7 Pro modelini tanıttı
realme, yapay zeka destekli yeni amiral gemisi GT 7 Pro modelini tanıttı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler