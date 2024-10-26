Kelebekler kadınların mücadelesine güç katıyor

KELEBEKLERİN MÜCADELESİNDEN DOĞAN DUYGUDAŞLIK

Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

15 sanatçının yer aldığı sergi, Mirabal Kardeşlerin Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur mücadelenin sembolü olarak 25 parça eserden oluşuyor. Bireysel ve kolektif direnişin gücünü zarif bir estetikle birleştiren eserlerde kelebeklerin kanat çırpışları, kadınların toplumsal değişim ve mücadeledeki rolüne ve etkisine bir gönderme yapıyor.



MİRABEL KARDEŞLERDEN BUGÜNE

Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

Gözde Tolan’ın liderliğindeki sergi, bir sanat etkinliğinden daha fazlasını sunarak ziyaretçilerini toplumsal hafızanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Adalet ve eşitlik arayışında yankılanan sessiz bir çığlığın dönüşümünü simgelerken, herkesi kadınların evrensel mücadelesinden ilham alarak kendi sesini bulmaya davet ediyor.

SERGİ DETAYLARI VE ZİYARET SAATLERİ

Sergi Alanı: 42 Maslak AVM, 5. Kat, Galeri 6

Adres: Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Sarıyer / İstanbul

Tarih: 21 Kasım-21 Aralık 2024

Ziyaret saatleri: Pazar günleri hariç 12:00-22:00 arası