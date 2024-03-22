Kelin ilacı olsa başına sürer atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kelin ilacı olsa başına sürer atasözünün anlamı nedir?
Kelin ilacı olsa başına sürer atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kelin ilacı olsa başına sürer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların önce kendi sorunlarına çözüm bulması gerektiği sonra başkalarının sorunları için tavsiye vermeye çalışması gerektiğini anlatmaya çalışmak için kullanılmaktadır.

Bir kişi başkalarına akıl vermeden önce kendi durumunu düzeltmeli ve öğütlerini önce kendisi uygulamalı.

KELİN İLACI OLSA BAŞINA SÜRER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kelin ilacı olsa başına sürer, ben daha kendi sorunlarıma çare bulamadım ki seni yönlendireyim..."

Son Haberler
Dursun Özbek’ten Abdürrahim Albayrak hamlesi Spor
Dursun Özbek’ten Abdürrahim Albayrak hamlesi
Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın Gündem
Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın
Dünya yıldızı toplu tecavüzden tutuklandı. Süper Lig'de de forma giymişti Spor
Dünya yıldızı toplu tecavüzden tutuklandı. Süper Lig'de de forma giymişti
Otobüste genç kıza Suriyeli tacizi. Sürekli takip ediyordu Gündem
Otobüste genç kıza Suriyeli tacizi. Sürekli takip ediyordu
Çalınan kamyonun izini dedektif gibi sürdü sadece yarısını bulabildi Yaşam
Çalınan kamyonun izini dedektif gibi sürdü sadece yarısını bulabildi
Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı Gündem
Türkiye 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Dolu yağışı kazaya sebep oldu Gündem
Dolu yağışı kazaya sebep oldu