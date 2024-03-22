Kelin ilacı olsa başına sürer atasözünün anlamı nedir?

Kelin ilacı olsa başına sürer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların önce kendi sorunlarına çözüm bulması gerektiği sonra başkalarının sorunları için tavsiye vermeye çalışması gerektiğini anlatmaya çalışmak için kullanılmaktadır.

Bir kişi başkalarına akıl vermeden önce kendi durumunu düzeltmeli ve öğütlerini önce kendisi uygulamalı.

KELİN İLACI OLSA BAŞINA SÜRER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kelin ilacı olsa başına sürer, ben daha kendi sorunlarıma çare bulamadım ki seni yönlendireyim..."