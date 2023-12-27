Kelle paça ve kemik suyu çorbasını profesörlerin bile ilacı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kelle paça ve kemik suyu çorbasını profesörlerin bile ilacı olduğu ortaya çıktı
Faydaları saymakla bitmeyen kelle paça ve kemik suyu çorba profesörlerin bile ilacı ortaya çıktı.

Sabah’tan Gül Kireklo’ya konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, kelle paça ve kemik suyu çorbasının profesörlerin bile ilacı olduğunu söyleyerek “Ben de aynı reçeteyi uyguluyorum” ifadelerini kullandı.

Kelle paça çorbası, kışın sıkça tercih edilen, et ve sakatattan yapılan bir çorbadır. İçindeki kolajen, kalsiyum, magnezyum, amino asit, vitamin, mineral, antioksidan ve omega-3 gibi besinler sayesinde sağlığa pek çok faydası vardır.

Bu faydalar arasında şunlar sayılabilir:

- Kemik ve eklem sağlığını geliştirir, kemik erimesi ve eklem hastalıklarına karşı korur.

- Cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler, cildi gençleştirir.

- Enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve soğuk algınlığına karşı korur.

- Kanserle savaşmaya yardımcı olur, sindirim sistemi sağlığını korur.

- Hafıza gelişimini destekler, kas ağrılarını azaltır, eklem sıvılarını korur.

- Ağız ve diş sağlığına olumlu etkileri vardır.

- Baş ve boğaz ağrısını önler, ateşi düşürür.

Kelle paça çorbası sağlıklı bir çorba olsa da, kolesterol ve yağ içeriği yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde kilo artışı ve kolesterol yükselmesi riski olabilir.

İlgili Haberler
Soğukta üşütmediniz sistitsiniz
Kelle paça çorbasının faydaları neler? Kelle paça neye iyi gelir?
Kelle paça çorbasının faydaları neler? Kelle paça neye iyi gelir?
Kelle paçanın sırrı
Son Haberler
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı Sağlık
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı. Ekonomi
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı.
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı Dünya
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak' Ekonomi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak'
Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu Spor
Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı Ekonomi
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı
MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?