Kelle paça ve kemik suyu çorbasını profesörlerin bile ilacı olduğu ortaya çıktı

Sabah’tan Gül Kireklo’ya konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, kelle paça ve kemik suyu çorbasının profesörlerin bile ilacı olduğunu söyleyerek “Ben de aynı reçeteyi uyguluyorum” ifadelerini kullandı.

Kelle paça çorbası, kışın sıkça tercih edilen, et ve sakatattan yapılan bir çorbadır. İçindeki kolajen, kalsiyum, magnezyum, amino asit, vitamin, mineral, antioksidan ve omega-3 gibi besinler sayesinde sağlığa pek çok faydası vardır.

Bu faydalar arasında şunlar sayılabilir:

- Kemik ve eklem sağlığını geliştirir, kemik erimesi ve eklem hastalıklarına karşı korur.

- Cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler, cildi gençleştirir.

- Enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve soğuk algınlığına karşı korur.

- Kanserle savaşmaya yardımcı olur, sindirim sistemi sağlığını korur.

- Hafıza gelişimini destekler, kas ağrılarını azaltır, eklem sıvılarını korur.

- Ağız ve diş sağlığına olumlu etkileri vardır.

- Baş ve boğaz ağrısını önler, ateşi düşürür.

Kelle paça çorbası sağlıklı bir çorba olsa da, kolesterol ve yağ içeriği yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde kilo artışı ve kolesterol yükselmesi riski olabilir.