Kelliğe iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Büyük dulavrat otu; Saç çıkmasını hızlandırarak böylelikle kelliğe iyi gelir.

Büyük dulavrat otu ayrıca kepeklenmeyi de azaltır.

BÜYÜK DULAVRAT OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.

KELLİK NEDİR?

Kellik, tıbbi olarak alopesi olarak bilinir. Erkekler ve kadınlar doğal olarak yaşlandıkça saçlarını kaybederler, erkeklerin yaklaşık üçte ikisi keldir ya da 60 yaşına kadar bir kellik örüntüsü gösterir.

KELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eğer saçlarınız, başınızın tepe bölümlerinden süratle dökülüyorsa, bu kelliğin başlangıç belirtisi olabilir. İncelen ve zayıflayan saçlar da kellik başlangıcı olarak kabul edilir. Genel olarak, saç dökülmesinde, yerine gelmeyen saç bölümlerinde hafif tüylenmeler gözlenir.