İşte Kuduz otu bitkisi

Editör: Naim Arıoğlu

Kuduz otu isimi sizi korkutmasın, yararlı bir bitki. Peki, pek fazla bilinmeyen Kuduz otu nedir ne işe yarar? İşte yanıtı…

İbn-i Sina, bu ilginç bitkiyi, basit sağlık reçetelerinden bahsettiği Tıp Kanunu adlı kitabında şöyle tanımlıyor:



“Bir nevi yumuşak ve küçük odundur. Yani kabuklardır. Bu kabuklar tarçın kabuklarına benzer. Kırılan yüzeyleri siyah ve kırmızıya çalan renktedir.”

Kuduz otunun diğer isimleri Kılır hıltan, Dişotu, Deliotu, Dövenotu…

Koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitki. Boyu 30-120 santimetre arasında. Yaprakları sert ve dalgalı ve zehirli.

YARARLARI NELERDİR

Spazm ve ağrıları gideriyor.

Ödem hastalığında faydalı

Mesane taşlarının düşürülmesine yardım ediyor.



