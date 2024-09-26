Kemal Doğulu’yu çıldırtan soru! Hülya Avşar’ı tek bir sözle susturdu

Modacı kimliğiyle tanınan Kemal Doğulu, Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk oldu. Avşar’ın “Partner seçimini anlayamadım. Seni eşcinsel olarak biliyoruz. Sonuçta sen hanımlarla da beraber olduğunu söylüyorsun, olabilir” demesinin ardından Kemal Doğulu araya girdi.

O İSMİ DUYUNCA TEPKİ VERDİ

Doğulu “Ben hiçbir zaman öyleyim ya da böyleyim demedim. Ben cinsiyetçi değilim” ifadelerini kullandı. Avşar, Doğulu’nun bu yanıtı üzerine "Heh! Kerimcan hoş geldin" cevabını verdi.

Kerimcan benzetmesine sinirlenen Doğulu “Hayır. Allah aşkına. Midem bulandı ismini duyunca. Sakın!” diyerek Avşar’ı susturdu.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Mersin'de dünyaya gelen Kemal Doğulu, 5 kardeşin en büyüğü. Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeşi oldu. Daha 12 yaşındayken Kemal Doğulu Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklığa başladı.

Amcasının isteğiyle İmam Hatip okuluna giden Doğulu, burada Arapça ve Kur'an derslerinde başarı yakalayamadı. Ailesinden gizli Anadolu Lisesi sınavlarına girerek bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrıldı.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü'nü kazanan Kemal Doğulu, kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'da Kuaför dükkanında çalışmaya başladı.

Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu'nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.