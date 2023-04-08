Denizlispor Teknik Direktörü Kılıç'tan fıkra gibi basın toplantısı

Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ligde 3-0 kaybettikleri Denizlispor karşılaşmasını değerlendirdi.

Kemal Kılıç matematiksel olarak ligde kalıp kalmama şanslarını yardımcısına sordu ve ardından "Bilemiyorum" dedi.

Kemal Kılıç şöyle konuştu:

Sadece oyunu kaybetmedik, tahmin ediyorum ki ligde kalma umutları da hemen hemen imkansıza yakın. Dolayısıyla tüm Denizlispor camiasından, taraftarlarından özür diliyorum kendim ve ekibim adına. Her ne kadar geldiğimizden bu yana 3 hafta da olsa. Büyük mücadeleye girmeye hazırlandık.

Oyuncularla birlikte kötü durumdan çıkmak için mücadele ettik ama bu mücadelenin sönük olmaması gerekiyordu. Çok az bölümde oyuna ortak olabiliyoruz. Oyuncularımızdan çok daha büyük fedakarlık bekliyorduk. Geçmiş olsun diyorum.