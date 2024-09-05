Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Tüzük Kurultayı'na katılmayacağı iddia edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kurultayı yarın Ankara'da başlıyor.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşecek.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağını açıkladı.

“İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı'na sadece delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI

İsmail Saymaz, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tüzük Kurultayı'na katılmayacağını duyurdu.

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.