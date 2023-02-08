Kılıçdaroğlu Hatay’da enkaz önünden seslendi: Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinden seslendi.

Sosyal medya hesabından payalaştıı videoda CHP'li belediyelere karşı 'siyasi bir tavır' olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidarın deprem organizasyonunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'görüşmeyeceğini' de ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Bu ülkeyi ne zaman batırsa 'yanımda olun' çağrıları yapıyor; hadi oradan, seninle işim olmaz olmayacak da" sözleriyle yüklendi.

"Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız, milletime söz veriyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENEN BÖLGELERDE İYİLEŞTİRME AŞAMASINA GEÇECEĞİZ"

"Herkese merhaba. Adana, Hatay merkez ilçe, İskenderun ve Antakya'nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arzur'dayız. Belediye başkanlarımızla görüştük, depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim bir kaç şey var.

Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var. Kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj Türkiye'nin kalbi, deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duygu, düşünce ve duaları onlarladır. Halkımız, yardım için elinden geleni yapmaktadır, yanınızdayız. Ve şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğiz. Ben ve belediye başkanlarım bunun için buradayız.

"COVİD SIRASINDA ÇIKARTTIĞINIZ BÜROKRATİK ENGELLERİ BU KEZ KABUL ETMEYECEĞİZ"

İktidara buradan seslenmek istiyorum. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Saray'ın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz.

"BELEDİYELERE KARŞI SİYASİ BİR TAVIR VAR"

Mesela; bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye'nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği önemli. Ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Bir çok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı.

"DEVLET NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"

Dün sahada 3 bin 500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma personeli olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar.

"BU ÜLKEYİ NE ZAMAN BATIRSA 'YANIMDA OLUN' ÇAĞRILARI YAPIYOR; HADİ ORADAN"

Çok net söyleyeyim. Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum. Bu duruma bizi onun siyaseti getirdi. Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerelerde o para? O paralar da yok. Ömrü boyunca devlete her biçimde vergi veren halk, ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçim, varsa yoksa Saray. Bu ülkeyi ne zaman batırsa 'yanımda olun' çağrıları yapıyor; hadi oradan, seninle işim olmaz olmayacak da.

"TUTUKLANMANIZ GEREKİRSE, TUTUKLANIN"

İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum.

Belediye başkanlarımıza söyledim, kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar; yapın, dinlemeyin. Bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse, tutuklanın.

"BENİM ERDOĞAN VE SARAY'I İLE DAYANIŞMAMA GEREK YOKTUR"

Ağız dalaşı, protokoller, bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti söz... Milyonlarca insanımız sokaklarda. İmkanı olan gece arabasında uyuyor. Binlerce canımız enkaz altında yaralıyız. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz. Artık onarma ve iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Benim Erdoğan ve Saray'ı ile dayanışmama gerek yoktur.

"BİZ BU ŞEHİRLERİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIRIZ, MİLLETİME SÖZ VERİYORUM"

Başkanlarım gün boyu yanımdaydı. Ben onlara güveniyorum. Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız, milletime söz veriyorum"