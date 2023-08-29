Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan ve Pervin Buldan Büyük Taarruz’u ve Atatürk’ü anmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan ve Pervin Buldan, Büyük Taarruz’un 101. yılında 26 Ağustos'ta başlayan anmalar için anma mesajı paylaşmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Erbakan ve Pervin Buldan Büyük Taarruz’u ve Atatürk’ü anmadı

Yunan işgal kuvvetlerine karşı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos’a büyük bir zaferle taçlandırıldı.

Büyük Taarruz'un 101. yılında 26 Ağustos'ta başlayan anmalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hiçbir mesaj yayımlamaması büyük tepki topladı.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Büyük Taaruz'u anmaması eleştirilere konu oldu.

Eleştirenler arasında Fatih Altaylı ve Uğur Dündar gibi isimler de yer aldı.

Fatih Altaylı yaptığı paylaşımda, “Diyanet İşleri Başkanlığı dışında, 26 Ağustos’ta Atatürk’ün adını anmayan kim var dersiniz? Söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu. Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı, Atatürk’ün koltuğunun işgalcisi Kemal Kılıçdaroğlu. 26 Ağustos’ta bırakın Atatürk’ü, Büyük Taarruz’u bile anmaya gerek görmemiş” ifadelerini kullandı.

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Uğur Dündar ise “Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!..” diye yazdı.

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Gazeteci Şaban Sevinç de dikkat çeken bir açıya yer vererek paylaşımında, “26 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruzu anmayan 3 genel başkan var. 1. Kemal Kılıçdaroğlu 2. Pervin Buldan 3. Fatih Erbakan Hadi Erbakan ve Buldan’ın karın ağrıları belli de Kılıçdaroğlu’na ne oluyor anlamış değilim. Hey gidi koca CHP ne haldesin sen!” diye yazdı.

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