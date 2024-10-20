Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Erdoğan paylaşımında "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A "ALLAH BELANI VERSİN"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, Türkiye'yi sarsan yeni doğan bebeklerinin öldürülmesine de tepki göstererek "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene..." notunu düşerek "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'a sert tepki: Lanet olsun sana

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12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin." sözleriyle yanıt vermişti.

Lanet olsun sana ve kurduğun düzene…



5'li çeteler eliyle milletin parasına,

Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.… https://t.co/PEauZ8p6If — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 18, 2024

HAKKINDA SORŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendirerek hakkında resen soruşturma başlattı.