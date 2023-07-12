Kemal Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesini ziyaret etti

DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Temmuz'da kanser nedeniyle vefat eden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un ailesine taziyelerini iletmek üzere Beykoz'daki evlerine gitti.

Kılıçdaroğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan karşıladı. Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un eşi ve çocuklarıyla bir süre görüştü ve başsağlığı dileklerini iletti.