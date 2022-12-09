Kılıçdaroğlu Soylu'ya sordu cevabı Emniyet verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair yönelttiği 4 soruya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) birimlerinden yanıt geldi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair 4 soru yönletmişti.



Kılıçdaroğlu, "Dört soru soruyorum: İçinizde yürekli bir kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 'Bu soruları Kılıçdaroğlu sordu, cevabını ver' diye sorar" ifadelerini kullanmıştı.



CHP lideri, şu soruları yönetmişti:

1- "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?



2- Soylu'nun 'Türkiye'den gönderdik' dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde, kendine özel bir hayat kurdu, İstanbul'dan uyuşturucu faaliyetlerini yönetti? Rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip onu öldürdü?



3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla iş birliğine neden direndi?



4- Mustafa Çalışkan, yürekli bir Emniyet Müdürü. Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ'yle, uyuşturucuyla mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz?"



"BATAKLIK SORUŞTURMASI"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kılıçdaroğlu'na yanıtında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Bataklık Soruşturması' ile ilgili açıklamasına yer verildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bataklık Soruşturması"na Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık 2019'da başlandığı belirtildi.



"Bataklık Soruşturması'nın uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturma olduğu" belirtilen açıklamada, "Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, 6 ay boyunca yürütülen soruşturmanın 30 Haziran 2020'de operasyona çevrildiği belirtilirken, operasyon kapsamında kamuoyunda "baron" olarak bilinen Nejat D, Çetin G. ve Halil A. isimli 3 suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.



4 Temmuz 2020'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ünün tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, menkul ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 2 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğu, döviz, altın, turizm, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren 17 şirkete de kayyum atandığı ifade edildi.



24 Haziran 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendiği ve iddianamenin Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, 73 sanık hakkında yargılamaya başlanıldığı hatırlatılan açıklamada, "Soruşturma ve kovuşturma kapsamında İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Brezilya, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi ülkelerle işbirliğine gidilmiş ve 8 ülkeye 13 adli istinabe talebi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan sadece 4'üne cevap alınabilmiştir." bilgisi verildi.



Yargılamanın yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı narkotik madde ticaretine dayandığı da kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla adli yardımlaşma taleplerine verilecek cevaplar önem arz etmektedir. Birçok adli istinabe talebine cevap verilmemesi ve hukuk sistemimizde tutuklulukta geçen en fazla sürenin tamamlanmasından dolayı, tutuklu sanıklar ilgili mahkememiz tarafından 8 Eylül 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması beraat ettikleri anlamına gelmemektedir."



"KOLOMBİYA'DA YAKALANAN 4,9 TONLUK KOKAİN"

EGM'nin Kılıçdaroğlu'nun bir diğer sorusuna Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın açıklamasıyla yanıt verdi, 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.



Kolombiya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 9 Haziran 2020'de Buenaventura limanında, Türkiye'ye gitmekte olan iki konteyner içinde 4,9 ton kokain yakalandığına yönelik açıklama yapıldığı hatırlatıldı.



Açıklama öncesi Kolombiya yetkili makamları tarafından Türkiye'ye herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığı ve kontrollü teslimat talebinde bulunulmadığı aktarılan açıklamada, Twitter açıklaması sonrası konuyla ilgili bilgi ve belge toplama çalışmalarına başlandığı belirtildi.



Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıkları ile polisiye iş birliği sürdürülen birçok ülke aracılığıyla operasyonun detaylandırılmasına çalışıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER