Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz telefon! Barış Yarkadaş duyurdu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum" iddiası gündem olmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Hikmet Çetin'in Kılıçdaroğlu'nu arayarak sözleri nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ...

Telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu’na ifadesi nedeniyle üzüntüsünü ileten Çetin, Kılıçdaroğlu’nun da, "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hala içeride" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan CHP’nin 'şaibeli' olduğu iddia edilen Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

