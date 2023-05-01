Kemal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kemal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kemal ne demek? Kemal isminin anlamı nedir?

KEMAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kemal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.

- Eder, tutar.

KEMAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Kemal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kemal adını koymak caizdir.

KEMAL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Adı Kemal olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir.

Kemal isimli kişiler uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar.

Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.