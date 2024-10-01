Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum’da bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini Bodrum'da buluşturdu.

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Geceyi oyuncu Hakan Bilgin sunarken, Müfit Can Saçıntı "Meşhur Ünlüler" adlı tek kişilik gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde gösterilecek filmlerin fragmanlarının yayınlandığı açılış, Eypio'nun mini konseriyle taçlandırıldı. İlk gün, yatta düzenlenen özel bir programla sona erdi.

KEMAL SUNAL HOLOGRAMIYLA SÜRPRİZ

Açılış gecesinin sürprizi, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın hologramı oldu. Sunal, "Bizler sizin kalbinizde yaşıyoruz, şimdi gözlerinizi gökyüzüne çevirin ve yıldızlara bakın, orada Türk sinemasının yıldızları var" sözleriyle geceye duygusal bir hava kattı.

BSKD ve 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, "Bu yıl festivalimizi son kez bu formatta yapıyoruz. Gelecek yıl Bodrum'u Uluslararası Film Festivali'ne kavuşturacağız" diyerek büyük bir müjde verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Zülfü Livaneli, Filiz Akın, Salih Kalyon ve birçok değerli isim "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Genç yetenekler arasında Uğur Güneş ve Savaş Satış da ödüllerini aldı.

4 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte, 14 farklı mekânda gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ise, Türk sinemasının geleceğine yön veren profesyonelleri bir araya getirecek.