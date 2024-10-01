Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum’da bir araya geldi

Kaynak: İHA
Kemal Sunal hologramıyla unutulmaz gece: Ünlüler Bodrum’da bir araya geldi

12'nci Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda usta oyuncu Kemal Sunal hologramı sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini Bodrum'da buluşturdu.

"Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

aw298829-01.jpg

Geceyi oyuncu Hakan Bilgin sunarken, Müfit Can Saçıntı "Meşhur Ünlüler" adlı tek kişilik gösterisiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde gösterilecek filmlerin fragmanlarının yayınlandığı açılış, Eypio'nun mini konseriyle taçlandırıldı. İlk gün, yatta düzenlenen özel bir programla sona erdi.

KEMAL SUNAL HOLOGRAMIYLA SÜRPRİZ

Açılış gecesinin sürprizi, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın hologramı oldu. Sunal, "Bizler sizin kalbinizde yaşıyoruz, şimdi gözlerinizi gökyüzüne çevirin ve yıldızlara bakın, orada Türk sinemasının yıldızları var" sözleriyle geceye duygusal bir hava kattı.

9i9.jpg

BSKD ve 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, "Bu yıl festivalimizi son kez bu formatta yapıyoruz. Gelecek yıl Bodrum'u Uluslararası Film Festivali'ne kavuşturacağız" diyerek büyük bir müjde verdi.

oo.jpg

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Zülfü Livaneli, Filiz Akın, Salih Kalyon ve birçok değerli isim "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Genç yetenekler arasında Uğur Güneş ve Savaş Satış da ödüllerini aldı.

4 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte, 14 farklı mekânda gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ise, Türk sinemasının geleceğine yön veren profesyonelleri bir araya getirecek.

Son Haberler
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi