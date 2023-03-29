29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ece Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Galeri Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:54
Takip Et
1/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

2/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Efsane isim Kemal Sunal ile Garip filminde başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

3/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı sevimli Fatoş rolüyle hafızalarda yer etmişti.

4/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

İşte, 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırtan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

5/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Ece Alton, 1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle gönüllere taht kurmuştu.

6/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Garip filminde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı mezunu.

7/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Garip filmiyle geniş kitlelerin tanıdığı minik yıldız bu projenin ardından Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

8/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

Oyunculuğu bırakan Alton, şimdilerde otel işletmeciliği yapıyor.

9/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

10/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

11/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

12/12
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
5
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
6
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿En değerli 10 milli futbolcu belli oldu
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
﻿Yapay zeka İstanbul depremini çizdi. Resimler korkunç
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Hazal Subaşı'nın cesur pozları tepki çekti
﻿Hazal Subaşı'nın cesur pozları tepki çekti
﻿Hazal Subaşı'nın cesur pozları tepki çekti
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.