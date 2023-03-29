Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ile başrol oynamıştı
Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ece Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Efsane isim Kemal Sunal ile Garip filminde başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
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Alton, 1986 yılında çekilen Garip filminde canlandırdığı sevimli Fatoş rolüyle hafızalarda yer etmişti.
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İşte, 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırtan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
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Ece Alton, 1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle gönüllere taht kurmuştu.
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Garip filminde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı mezunu.
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Garip filmiyle geniş kitlelerin tanıdığı minik yıldız bu projenin ardından Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi yapımlarda rol aldı.