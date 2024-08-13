Kemal Sunal'a benzetiliyordu. Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un şaşırtan değişimi

Mehmet Kurt sempatik duruşuyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, yıllar içinde geçirdiği değişimle Mehmet Kurt bambaşka bir görünüme kavuştu.

Mehmet Kurt'u Emret Komutanım'daki Naci karakteriyle tanıdık. Kendisi hem yeteneğiyle hem de sempatisiyle birçok izleyicinin gönüllerinde taht kurdu.

KEMAL SUNAL'IN VELİAHTI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Mehmet Kurt, görüntüsü, konuşma tarzı ve mimikleriyle Kemal Sunal'ın veliahdı olarak görülüyordu. Dönemin popüler dizisi Emret Komutanım'da da başarılı rolüyle kendisini sevdirmişti.

Başarılı oyuncu bir zamanlar Kemal Sunal'a dahi benzetilmişti. Zira sempatik duruşu ve mimikleriyle Kemal Sunal'a benzetmemek işten bile değil.

Şimdilerde 41 yaşında olduğu bilinen Mehmet Kurt'un son hali ise sosyal medyada gündem oldu.