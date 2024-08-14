Kemal Sunal'ın benzeri dünyaca ünlü rapçi çıktı

R&B müziğin efsane isimlerinden Eric Benet, 58. doğum gününü kutlamak için paylaştığı bir fotoğrafla Türk sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Amerikalı rapçinin Kemal Sunal’a olan benzerliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşımı, Kemal Sunal’a olan benzerliği nedeniyle büyük ilgi gördü.

KEMAL SUNAL VE ERIC BENET ARASINDAKİ BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Eric Benet’in son paylaşımında yer alan fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kemal Sunal’a benzetildi.

Benzerlik sadece Benet’in fiziksel özelliklerinden değil, aynı zamanda verdiği pozdan da kaynaklanıyordu.

Bazı kullanıcılar, yorumlarında Benet’in görünüşünü yalnızca Kemal Sunal’a değil, merhum sanatçının oğlu Ali Sunal’a da benzettiklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eric Benet’in bu beklenmedik benzerliği, Türk sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve fotoğrafın altına birçok yorum yapıldı. Bu benzerliğin hayranlar arasında yarattığı etki ve tetiklediği tartışmalar, sosyal medyada geniş yer buldu.

Eric Benet’in Kemal Sunal’a olan bu şaşırtıcı benzerliği, sosyal medya platformlarında dikkat çekici bir konu haline geldi ve kullanıcılar arasında uzun süre konuşuldu.