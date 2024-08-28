Kemal Sunal’ın hayatını kaybettiği uçak kafeye dönüştürüldü

Yaşanan olayın ardından Belkis Bakır, Kemal Sunal'ı Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, peşpeşe çevirdiği filmlerinde hem maddi hem de manevi büyük bir başarı kazanmıştır.