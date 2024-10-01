Kemal Sunal’ın ’iki gözünün çiçeği’ Samsun’da görüldü

Kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra Şener Şen, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman ve İhsan Yüce'nin yer aldığı Çöpçüler Kralı, 1978 senesinde Zeki Ökten'in yönetmenliğinde Ertem Eğilmez'in yapımcılığında hayata girmişti. Zabıta amiri Şakir (Şener Şen) ile birlikte temizlikçilik yapan Hacer'e (Ayşen Gruda) aşık olan çöpçü Apti Şakrak'ın (Kemal Sunal) maceralarını konu alan filmde Apti'nin söylediği "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliği aradan geçen 46 seneye rağmen bugünlerde bile popülerliğini koruyor.

Hiç eskimeyen "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliği bu kez de Samsun sokaklarında seyir halinde olan Tofaş Serçe marka-model bir otomobilin arkasında görüldü. Görenlerin dikkatini çeken repliğin yanında filmin o anının fotoğrafının da yer aldığı görsel, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Otomobilin arka camında görselin altında ayrıca ünlü arabesk sanatçısı Müslüm Gürses'in "Yıllar Utansın" şarkısında yer alan "Yaşanmadan geçen yıllar utansın" sözü de yer aldı.