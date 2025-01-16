Kemal Sunal'ın unutulmaz filmiydi! Yeniden çekiliyor... Başrol oyuncusu şaşırttı

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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmiydi! Yeniden çekiliyor... Başrol oyuncusu şaşırttı

1980 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı senaristliğini ise Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrolünde ise Kemal Sunal'ın rol aldığı Zübük filmi baştan çekiliyor. Filmin başrol oyuncusu belli oldu.

Kemal Sunal'ın milletvekili İbrahim Zübükzade'yi canlandırdığı Zübük filmi için harekete geçildi.

Ezel Akay, geçtiğimiz günlerde katıldığı “Ali İle Aramızda” programında, Zübük’ün yeni versiyonu için Ali Sunal ile anlaştığını açıkladı.

ROLÜ REDDETMİŞTİ

Akay, yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü teklif ettiğini ünlü oyuncunun “Babamın oynadığı rolleri oynayamam” diyerek teklifi reddettiğini belirtti.

Ezel Akay, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” sözleriyle yeni projeye dair heyecanını paylaştı.

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