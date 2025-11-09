Kocaeli Müftülüğü’nün , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını duyurması bazı kesimlerde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Dün Özgür-Der mevlit organizasyonunu kendilerinin en güçlü olduğu yerleşke olan İstanbul Fatih’te protesto etmiş ancak 30 kişi bile toplayamamıştı. Bugün ise Kocaeli de Atatürk karşıtı bir eylem için buluşan bir grup Aczimendi ise daha büyük bir hezimete uğradı.

GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER

“Şeriat”a uygun giyinip önlerine üzerinde 'Kemalizm' yazan siyah çöp poşetleriyle basın açıklaması yapmaya çalışan gerici grubu, meydandan geçen yurttaşlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla böldü. Kendinden emin şekilde eylem için meydana gelen gerici grubun, halkın sloganlarının ardından “açıklamalarını” apar topar sonlandırmaları dikkat çekti.