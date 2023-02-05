Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: Midibüs yan yattı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Kemerburgaz-Göktürk yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, devrilerek yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan midibüs sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilerek yan yattı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Midibüs daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu.