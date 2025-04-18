Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 7.'si "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla gerçekleştirilecek olan bisiklet yarışları öncesi ilçede bisiklet heyecanı yaşandı.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda kurulan Expo alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Nisan ayının bisiklet ayı ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin önemli bisiklet rotaları arasında yer alan Kemer'de bisiklet etkinlikleri art arda düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları ile başlayan hareketlilik, Akra Gran Fondo yarışları öncesi zirveye çıktı.

Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda kurulan Expo alanında birçok firmanın bisikletleri, bisiklet parçaları ve aksesuarları sergileniyor. Alan içerisinde kurulan oyun parkurları ise özellikle çocukların ilgisini çekerken, bazı çocuklar bisikletleriyle akrobasi gösterileri yaparak organizasyona renk kattı.

Yarış öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla bugün "Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor" projesi kapsamında mini şehir turu gerçekleştirilecek. Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar pedal çevirecek.

Saat 17.30'da Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan mini şehir turu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erecek. Etkinlikler, parkta düzenlenecek mini konserle devam edecek.

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

Kemer’de bisiklet coşkusu devam ediyor

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