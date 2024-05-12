Kemer'de Mayıs ayında kar sürprizi

Kemer'de hava sıcaklığındaki ani düşüş sonrası 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesi karla kaplandı.

Antalya’da son 2 gündür görülen belirgin sıcaklık düşüşü nedeni ile yüksek kesimler karla kaplandı. Kemer'de bulunan Avrupa’nın en büyük teleferiğinin de kurulu olduğu Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde yağan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Zirvede sıcaklığın 0 dereceye kadar düştüğü görülürken, zirve 15 dakikalık kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.