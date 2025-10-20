Dünya genelinde on milyonlarca insanı etkileyen ve her üç saniyede bir kırığa neden olan kemik erimesi (osteoporoz) tehlikesine karşı uluslararası uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu.

Uzun süreli hareketsiz yaşam tarzının ve yetersiz beslenmenin, kemik yoğunluğunun azalmasındaki en kritik etmenler olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya kondu.

Uluslararası Osteoporoz Vakfı (IOF) Rehabilitasyon Çalışma Grubu'nun yürüttüğü kapsamlı bir inceleme, fiziksel aktivite eksikliğinin ve uzun süreli oturma gibi hareketsiz davranışların, düzenli egzersiz yapan bireylerde bile iskelet sağlığına zarar verdiğini açıkça gösterdi.

Araştırmada, vücuda yük bindiren aktiviteler olmadan kemiklerin zayıfladığı, hatta hafif yoğunluktaki aktivitelerin bile hareketsizliğin yerine geçmesi durumunda özellikle yaşlı yetişkinler ve menopoz sonrası kadınlar için ölçülebilir faydalar sağladığı belirtildi.

DR. RİCHİE ABEL UYARDI: KEMİKLERİMİZ TEMBELLİĞİ SEVMİYOR

İngiltere'deki Imperial College'da Kas-İskelet Bilimleri Kıdemli Öğretim Üyesi ve Kemik Sağlığı Araştırma Grubu lideri Dr. Richie Abel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kemik metabolizmasının hareketsizlikle nasıl bozulduğuna dikkat çekti.

Dr. Abel, "Hareketsiz yaşam, kemiği eriten hücrelerin (osteoklastlar) aktivitesini artırır. Kemiklerimiz 'tembelliği' sevmez. Özellikle yaşlılıkta, kemiğin yeniden şekillenme yeteneği azalsa da, hareketsizlik kemik kaybını hızlandırır ve kas kütlesi kaybıyla birlikte kırık riskini yükseltir" ifadelerini kullandı.

Uzun süre oturma sürelerinin kısa süreli, ağırlık taşıyan hareketlerle kesilmesinin bile kemik gücünü korumada önemli bir fark oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

BESLENME FAKTÖRÜ KIRIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hareketsizliğin yanı sıra, yetersiz beslenme de kemik sağlığı için büyük bir tehdit oluşturdu.

Mayo Clinic'in yayınladığı verilere göre, hayat boyu süren kalsiyum eksikliğinin kemik erimesi gelişiminde önemli bir rol oynadığı biliniyordu.

Düşük kalsiyum alımının, düşük kemik yoğunluğuna, erken kemik kaybına ve dolayısıyla artan kırık riskine katkı sağladığı vurgulandı.

Japonya'daki Nara Tıp Üniversitesi'nden Dr. Hiroki Nakajima ve ekibinin Journal of the Endocrine Society dergisinde yayınlanan geniş çaplı araştırması, beslenme alışkanlıkları ve kemik sağlığı arasındaki ilişkiye ışık tuttu.

Dr. Nakajima, kahvaltıyı atlayan ve geç akşam yemeği yiyen kişilerin osteoporotik kırık riskinin daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Nakajima, "Bu sağlıksız yeme alışkanlıklarının fiziksel hareketsizlik, sigara ve yetersiz uyku gibi diğer risk faktörlerinin birikimiyle de bağlantılı olduğunu gördük" dedi ve bu durumun önlenmesi için sadece sağlıklı yeme alışkanlıklarının değil, daha geniş bir yaşam tarzı iyileştirme çabasının gerektiğine işaret etti.

Uzmanlar, kemiklerin güçlü kalması için yeterli D vitamini ve kalsiyum alımının yanı sıra, kemik oluşumunu teşvik eden ağırlık taşıyan ve direnç egzersizlerinin de düzenli olarak yapılması gerektiğini, bu iki temel faktörün ihmal edilmesinin küresel bir sağlık sorununa dönüştüğünü ifade etti.